Министр энергетики Новак заявил, что ситуация на рынке нефти в ближайшие недели только ухудшится

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти в ближайшие недели только ухудшится. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В ближайшие несколько недель ситуация на рынке нефти будет ухудшаться, и падение спроса будет продолжаться», — заявил он.