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Эксклюзив Эха 16:38, 02 апреля 2020

Новак: Минэнерго не исключает дальнейшее падение цен на нефть

Министерство энергетики не исключает дальнейшее падение цен на нефть. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики РФ Александр Новак.

«Если продлятся карантинные меры, а они продлятся наверняка, сокращение потребления в мире нефти продолжится, и мы можем получить выход на сокращение спроса до 20 миллионов баррелей в сутки в ближайшие несколько недель. Мы не исключаем, что цена будет ниже, потому что этот период беспрецедентный, его никогда не было. Но это не означает, что цена, которая может быть ниже, обязательно должна держаться долгий период», — сказал он. Также министр отметил, что в «ближайшие несколько недель ситуация на рынке нефти будет ухудшаться, и падение спроса будет продолжаться». Министр энергетики Новак не исключил, что дальнейшее снижение цен на нефть продолжится, но не обязательно надолго.



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