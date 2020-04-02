Федеральная антимонопольная служба разрешила ритейлерам продавать социально-значимые товары без наценки

В ФАС сочли, что это не противоречит закону о защите конкуренции, — сообщает «Интерфакс». Ранее к ведомству обратилась компания X5 Retail Group, рассказавшая о планах продавать некоторые товары по отпускной цене поставщика и попросившая оценить законность таких действий. Ритейлер, таким образом, старается минимизировать негативные последствия для покупателей в условиях эпидемии.
2020-04-02T16:32:00+03:00
2020-04-02T16:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 02 апреля 2020
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