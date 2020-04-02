Новак: В ближайшие две недели можно будет увидеть снижение потребления нефтепродуктов на АЗС в России на 40%

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в ближайшие две недели можно будет увидеть снижение потребления нефтепродуктов на АЗС в России на 40%. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В других странах пандемия началась раньше, где сейчас снижение потребления нефтепродуктов на АЗС наблюдается до 70%. И я не думаю, что до 70% дойдет у нас. Но по нашим оценкам в ближайшие две недели мы увидим снижение энергоресурсов и нефтепродуктов, в первую очередь на заправочных станциях, и это будет до 40%», — сказал Новак.

Также министр энергетики отметил, что в Москве снижение по активности потребления «наблюдается на 20-30% бензина и дизельного топлива».

«Это за счет снижения перевозок и активности передвижения. В других городах пока еще 10-15%», — отметил Новак.