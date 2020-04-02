Потребление электроэнергии в России снизилось на 5% в связи с выходными и самоизоляцией. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики РФ Александр Новак.

«В России мы наблюдаем снижение потребления электронергии примерно на 5%, если сравнивать с тем, как бы это было без введения режима самоизоляции и выходных», — сказал он.

«В большей степени это связано со снижением активности в других сферах экономической деятельности. Меньше потребляют электроэнергию российские железные дороги из-за снижения загрузки, меньше потребляют электроэнергию предприятия», — заметил он.