Охрана не допустила сотрудников аппарата совета депутатов округа «Якиманка» на рабочие места по указу главы управы

Охрана отказалась пропускать сотрудников аппарата совета депутатов муниципального округа «Якиманка» на рабочие места по указу главы управы, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава муниципального округа Андрей Морев.

«Сегодня, когда сотрудники приехали на работу, их не пустила частная охрана. Была вызвана полиция, которая составила акт. Сейчас там находится участковый. Мои сотрудники стоят в предбаннике, их не пускают до рабочих мест. Происходит переворот в Якиманке, где местные органы исполнительной власти превысили свои полномочия и лишили местное самоуправление возможности осуществлять свои функции», — сказал он.

Морев заявил, что ему не удалось связаться с префектом ЦАО и его заместителем. «Получилось дозвониться до первого заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительных власти. Он обещал в ситуации разобраться, но на данный момент, ничего не произошло», — заметил он.