Резкое увеличение количества подтвержденных случаев коронавируса в России связано с расширением покрытия диагностики. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Выявление новых случаев связано с более широким охватом тестирования, вовлечения большого количества лабораторий, подключением коммерческих лабораторий для тестирования. С другой стороны, это связано с дополнительным инфицированием населения, которое контактировало с прибывшими из поездок людьми», — сказал он.

Викулов назвал ситуацию с распространением вируса в России «благоприятной».

«В России ситуация пока что в целом благоприятная, если мы сравним с европейскими странами. Но каждый из нас должен сделать все, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, ситуация может стремительно измениться, так как пик заболеваемости ожидается через примерно две-три недели», — заключил он.

Общее число заболевших россиян достигло 3548 в 76 регионах страны.