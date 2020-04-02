Коронавирусная инфекция стала причиной смерти известной пермской журналистки Анастасии Петровой

Информацию о положительных результатах исследования на COVID-19 подтвердили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова была госпитализирована в краевую клиническую больницу ещё 24 марта. В медучреждении ей поставили диагноз «пневмония».

Первый результат теста на коронавирус оказался отрицательным, о чём журналистка сообщила в своих соцсетях. Вторая проба на COVID-19 была направлена в Новосибирск на исследование. Официально, его результат не был известен до смерти Анастасии, однако сегодня одна из подруг Петровой опубликовала фрагмент переписки с ней из которого следует, что журналистка знала о положительном результате исследования.

Об этом написали ряд средств массовой информации региона. Спустя несколько часов в краевом минздраве сообщили о подтверждённом коронавирусе. У погибшей остались двое детей.

Сложившаяся ситуация вызвала серьёзный общественный резонанс в Пермском крае. О недопустимости сокрытия медицинской информации заявили местные власти. Родственникам журналистки пообещало помочь региональное министерство социального развития.

Это уже второй случай смерти от коронавирусной инфекции в Пермском крае. На текущий момент в регионе зарегистрировано 14 эпизодов заражения коронавирусом, из них 1 случай выздоровления.