МИД России признал, что груз с медицинской техникой для США наполовину оплатили американцы

Другая часть оплачена государственным российским фондом прямых инвестиций, — сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

30 марта стало известно, что Россия направила в США самолет с медицинской техникой для борьбы с коронавирусом. В Кремле это назвали помощью гуманитарного характера. Позже Госдепартамент сообщил, что медицинские товары были закуплены у России.