Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Накануне соответствующие поправки приняла Мосгордума. Мэр столицы подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать за нарушение режима изоляции на 4 тысячи рублей. 5 тысяч придется заплатить в том случае, если правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства.

Соответствующий документ был размещен на сайте мэра и правительства Москвы. Штрафы будут применяться в том случае, если нет оснований для возбуждения уголовного дела. По словам депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, они будут действовать только на время режима повышенной готовности в столице.

В соответствии с новыми правилами от 30 марта, которые власти называют «режимом самоизоляции», граждане могут покидать свои дома лишь в ограниченных случаях. К их числу относится обращение за экстренной медпомощью, поездки на работу, а также посещение ближайшего работающего магазина или аптеки. Кроме того, исключение сделано и для выгула домашних животных.

На днях Госдума также приняла пакет законопроектов, вводящих уголовное наказание за нарушение карантина. Оно будет применяться в случае распространения заболевания или смерти людей.