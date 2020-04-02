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Эксклюзив Эха 15:51, 02 апреля 2020

Пациенты НМИЦ им. Блохина, которые контактировали с заболевшим коронавирусом врачом, взяты под особый контроль

Пациенты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, которые контактировали с заболевшим коронавирусом врачом, взяты под особый контроль. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы онкоцентра Нина Попова.

«Шесть пациентов отделения, которые контактировали с сотрудником, у которого подтвержден положительный тест на COVID-19, сейчас взяты под особый контроль. Все жизненные показатели у них мониторируются в круглосуточном режиме. Пациенты изолированы в палатах, на данный момент, никаких признаков заражения ни у кого из них нет. Тем не менее, анализы на коронаинфекцию у них будут взяты, основное лечение, терапевтическое, временно приостановлено, но в дальнейшем оно будет продолжено. В этом отделении предприняты все меры по недопущению распространению COVID-19, мы немедленно продезинфицировали помещение в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — сказала она.

Попова добавила, что госпитализация в онкоцентр не приостановлена.



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