В отношении фигуранта дела Голунова ведется доследственная проверка из-за нарушений по другому делу о наркотиках

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это дело было возбуждено после операции с контрольной закупкой амфетамина, — уточнил источник. Оперативники задержали наркоторговца на его квартире, один из понятых отказался ставить подпись на документах. Следователи подозревают, что за него это сделал бывший полицейский Максим Уметбаев.