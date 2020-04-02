В отношении фигуранта дела Голунова ведется доследственная проверка из-за нарушений по другому делу о наркотиках

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это дело было возбуждено после операции с контрольной закупкой амфетамина, — уточнил источник. Оперативники задержали наркоторговца на его квартире, один из понятых отказался ставить подпись на документах. Следователи подозревают, что за него это сделал бывший полицейский Максим Уметбаев.
2020-04-02T15:32:00+03:00
2020-04-02T15:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 02 апреля 2020
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