Два замначальника СД МВД РФ задержаны по делу о получении взятки от бизнесмена

Двое задержанных генералов следственного департамента МВД РФ проверяются на причастность к содействию в переводе под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альбера Худояна. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержан также подчиненный генералов — следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

«По делу о получении особо крупной взятки задержаны заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они подозреваются в получении взятки в размере 10 млн рублей от бизнесмена Худояна за его перевод под домашний арест» — сказал собеседник агентства.