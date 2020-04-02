Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

Достаточно будет просто направить запрос, — сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, по ее словам, до конца недели правительство примет постановление о возможности закупки тест-систем в ускоренном порядке.

В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды. Как сказала Матвиенко, пришла беда, а оказывается, мы не производим сами материалы для защитных костюмов и должны закупать это за валюту за рубежом.