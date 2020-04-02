Российские власти выделят более 2,5 миллиардов рублей, чтобы избежать роста безработицы

Деньги предназначены малому и среднему бизнесу на выплату зарплат, поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. Об этом сказал глава правительства Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

Кроме того, кредитным организациям выдадут 5 миллиардов рублей субсидий чтобы те смогли отсрочить платежи по кредитам для бизнеса. Еще 500 миллионов рублей будет направлено на поддержку россиян, застрявших за границей.