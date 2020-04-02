Деньги предназначены малому и среднему бизнесу на выплату зарплат, поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. Об этом сказал глава правительства Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба кабмина.
Кроме того, кредитным организациям выдадут 5 миллиардов рублей субсидий чтобы те смогли отсрочить платежи по кредитам для бизнеса. Еще 500 миллионов рублей будет направлено на поддержку россиян, застрявших за границей.
Российские власти выделят более 2,5 миллиардов рублей, чтобы избежать роста безработицы
Деньги предназначены малому и среднему бизнесу на выплату зарплат, поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. Об этом сказал глава правительства Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба кабмина.