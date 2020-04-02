Z Архив новостей новости
5 9 6 2719
16:32, 02 апреля 2020

Российские власти выделят более 2,5 миллиардов рублей, чтобы избежать роста безработицы

Деньги предназначены малому и среднему бизнесу на выплату зарплат, поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. Об этом сказал глава правительства Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба кабмина.
Кроме того, кредитным организациям выдадут 5 миллиардов рублей субсидий чтобы те смогли отсрочить платежи по кредитам для бизнеса. Еще 500 миллионов рублей будет направлено на поддержку россиян, застрявших за границей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Медицинские товары для борьбы с коронавирусом Соединенные Штаты закупили у России Это признали в Госдепартаменте…

5 106 6 8376
Новости

Президент Путин сегодня выступит с новым обращением к гражданам По его словам, Путин работает над текстом этого обращения. Песков уточнил, что президент находится в Ново-Огарево…

5 40 6 6823
Новости

Госдеп США сообщил о покупке у России медицинской техники для борьбы с коронавирусом Между тем, в Кремле назвали это гуманитарной помощью…

5 50 6 8661
Блоги

+ Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов По словам Патриарха, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции…

5 63 6 12089 29.03
8читать ;смотреть
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Какое же полезное это время — карантин Не понимаю, жалующуюся на «скуку взаперти» молодёжь. Наверное, после длительного периода отсутствия контроля родителей, нагулявшись к своим 22 годам, пришла к выводу, что человек я домашний…

5 156 6 31346 31.03
Блоги

Владимир Путин: Меры самоизоляции в Москве и Подмосковье оправданны и необходимы Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции…

5 113 6 22568 30.03
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Владимир Познер: Коронавирус – это не выдумка политиков, от него им нет выгоды – только убытки Сомнения в угрозе пандемии могут быть смертельно опасны…

5 84 6 17633 26.03
Новости

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель Это минимальное значение с марта 99-го года, — сообщает агентство Аргус Медиа…

5 29 6 6077
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса…

5 78 6 16703 30.03
8читать ;смотреть
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 53 6 11518 27.03
Новости

Сегодня Владимир Путин намерен вновь обратиться к россиянам Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков…

5 64 6 14318
Блоги

Алексей Навальный политик

Ну не скотство, а? К этому врачу сегодня привезут кого-то с «внебольничной пневмонией» и он заразится, потому что холуй в погонах исполнял команду ворюги из областной администрации. А потом и других заразит…

5 52 6 11733 14:46
Интервью Условно ваш

Егор Жуков Евгений Ройзман гости: Егор Жуков, Евгений Ройзман

Е.Жуков: Мне кажется, эти методы были живодерскими.
Е.Ройзман: Когда вытаскиваете человека из воды, никто не предъявит претензии, что тащили за волосы.
Е.Жуков: Он сам может сказать: «Мне очень больно».
Е.Ройзман: Как правило, говорят спасибо…

5 91 6 22311 01.04
#слушать 43:07 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как победить эпидемию и кризис Как победить эпидемию и кризис Это все может быть надолго — как минимум до лета. Для успешности любых мер самоизоляции и карантина требуется сознательное участия граждан и лидерство от властей и представителей общественности…

5 272 6 66989 31.03
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Чума конспирологии на оба ваши дома! В 14-ом веке многие обвинили евреев и прокажённых в создании и распространении бубонной чумы. А теперь в 21-ом веке, многие обвиняют США в создании коронавируса…

5 58 6 14366 01.04
Блоги

Кусок эфира

Сергей Удальцов: Домашний арест и самоизоляция – много общего Чтобы мозг у вас тоже не разлагался. Не сидеть тупо смотреть сериалы или порнографию или что-то. Это, конечно, все увлекательно, но малополезно для развития…

5 22 6 5526 09:29

Популярное за неделю

Новости

В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса Зафиксировано шесть летальных исходов…

5 31 6 34903
Интервью Разворот (утренний)

Михаил Ходорковский гость: Михаил Ходорковский общественный деятель

При таких ценах они конечно работать могут, но налогов платить не будут практически совсем. И может быть, для Игоря Ивановича непосредственно в этом ничего страшного нет, свои отношения с Владимиром Владимировичем он как-нибудь разрулит…

5 71 6 131614 31.03
#слушать 24:43 8читать ;смотреть $скачать 6.8 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 71 6 22361 29.03
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Они боятся только того, что у вас однажды кончится терпение Предвижу, в ближайшее время на коронавирус постараются спихнуть все наши беды. Однако мы далеко не самая пострадавшая от него страна. А в пострадавших национальная валюта тоже грохнулась на треть? Или это только у нас?..

5 337 6 754697 29.03
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот подсказали Владимиру Владимировичу, видимо, пиарщики, что президент должен делать подарки, а не принимать жестокие решения. И как-то получилось, что Владимир Владимирович решителен только тогда, когда надо отменить Конституцию…

5 189 6 124270 28.03
#слушать 48:55 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8420529
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4429290

Сегодня в эфире