Московские власти ввели наказание за нарушение режима изоляции

Штраф составит до 4 тысяч рублей. Предприятиям, которые работают в нерабочую неделю, грозит штраф до 40 тысяч. Юридические лица будут штрафовать до 300 тысяч рублей. Документ вступает в силу сегодня. Общественные пункты охраны порядка получили право патрулировать закрепленную за ними территорию для выявления нарушителей, — сообщает РИА.