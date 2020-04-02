Московские власти ввели наказание за нарушение режима изоляции

Штраф составит до 4 тысяч рублей. Предприятиям, которые работают в нерабочую неделю, грозит штраф до 40 тысяч. Юридические лица будут штрафовать до 300 тысяч рублей. Документ вступает в силу сегодня. Общественные пункты охраны порядка получили право патрулировать закрепленную за ними территорию для выявления нарушителей, — сообщает РИА.
2020-04-02T15:30:00+03:00
2020-04-02T15:37:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 02 апреля 2020
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