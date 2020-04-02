Мишустин: Правительство выделит 500 миллионов рублей на помощь россиянам, находящимся за рубежом

Правительство выделит 500 миллионов рублей на помощь россиянам, находящимся за рубежом из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сказал премьер Михаил Мишустин.



Он потребовал оперативно подготовить и утвердить новые акты правительства, связанные с борьбой с коронавирусом.

Из-за массовой отмены рейсов в Таиланде более чем на месяц застряла сотрудник Human Right Watch Татьяна Локшина. Об этом она рассказала «Эху Москвы».

Локшина подчеркнула, что претензий к «Аэрофлоту» у нее нет. Между тем, в Таиланде с завтрашнего дня вводится комендантский час. Он будет действовать с 22 часов до 4 часов утра.