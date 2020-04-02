Смотритель МК «Сандармох», осужденный за педофилию, умер в тюремной больнице от онкологического заболевания

Смотритель мемориального комплекса «Сандармох» Сергей Колтырин, осужденный за педофилию, умер в тюремной больнице от онкологического заболевания.

Колтырин получил 9 лет за развратные действия в отношении подростка, которые по заключению суда, он совершал с другим лицом в течении продолжительного времени. В распоряжении полиции оказалась видеозапись преступления. Свою вину он частично признал, но правозащитники с приговором не согласились. В начале марта суд постановил выпустить его из-под стражи, поскольку Колтырин находился на последней стадии неизлечимого заболевания, но прокуратура обжаловала это решение и до освобождения историк уже не дожил. Он был яростным противником теории о том, что массовые захоронения в в Карелии, принадлежат солдатам Красной армии, погибшим в финском плену. Смотритель настаивал на том, что это жертвы сталинских репрессий.

Сергей Колтырин работал в краеведческом музее Медвежьегорска более 30 лет.