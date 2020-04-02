Владимир Путин сегодня выступит с новым обращением к нации

Как ожидается, глава государства объявит о продлении нерабочей недели.

Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам, оно будет записано во второй половине дня. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что выступление главы государства появится в эфире не раньше 16 часов.

Ранее специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента с членами правительства сообщил, что следующая неделя также будет объявлена нерабочей.

При этом Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что никаких решений пока не было принято, и призвал дождаться обращения Путина.

Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей, чтобы остановить распространение коронавируса. О необходимости продления этих мер, в частности, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, напомнившая, что инкубационный период вируса составляет две недели.

По словам Пескова, окончательное решение о продлении нерабочей недели может принять не только Путин, но и премьер-министр Михаил Мишустин.