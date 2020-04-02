Гражданам РФ и других стран, которые не успели выехать из шенгенской зоны, продлят краткосрочные визы до 90 дней

Гражданам России и других стран, которые не успели выехать из шенгенской зоны до закрытия границ, продлят краткосрочные визы на срок до 90 дней, — сообщил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Для продления визы нужно обращаться в миграционную службу. Временные ограничения из-за коронавируса в ЕС ввели 16-го марта.
2020-04-02T14:33:00+03:00
2020-04-02T14:34:18+03:00
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14:33, 02 апреля 2020
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