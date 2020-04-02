Министерство энергетики рассмотрело стресс-сценарий, учитывающий текущее состояние рынка, значительное снижение спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе, — сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства.

Стоимость российской нефти марки Urals обновила антирекорд 1999-го года. Она снизилась до 10,5 долларов за баррель, — сообщает «Аргус Медиа».