Песков: Потребности российских медучреждений в оборудовании и средствах защиты обеспечиваются

Потребности российских медучреждений в оборудовании и средствах защиты обеспечиваются, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что профсоюз «Альянс врачей» начал собирать деньги на закупку масок и средств индивидуальной защиты. Сегодня они везли груз для больниц Новгородской области. Представители профсоюза пишут в Твиттере, что их остановила полиция на трассе М11 и составляют протоколы о нарушении правил самоизоляции. В «Альянсе врачей» утверждают, что вся необходимая документация п разрешение на проезд есть. Комментариев от полиции пока нет.