Половина стоимости российского груза с медицинским оборудованием для США была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а другая половина – американской стороной, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она выразила уверенность в том, что США также окажут помощь России в борьбе с коронавирусом, если потребуется. Россия уже получает помощь от Китая, которому, по словам Захаровой, Москва оказала помощь одной из первых.

Телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент сообщил, что российский груз включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски; аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства.