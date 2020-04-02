Президент России выступит с новым обращением к нации в связи с коронавирусом

Оно будет готово после 16-ти часов, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что следующая неделя также может быть объявлена нерабочей. Песков отметил, что таких решений пока не принято.