Президент России выступит с новым обращением к нации в связи с коронавирусом

Оно будет готово после 16-ти часов, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что следующая неделя также может быть объявлена нерабочей. Песков отметил, что таких решений пока не принято.
2020-04-02T14:30:00+03:00
2020-04-02T14:31:01+03:00
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14:30, 02 апреля 2020
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