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14:11, 02 апреля 2020

Западные СМИ: Поставки Россией медоборудования США преследуют пропагандистские цели в духе политики «холодной войны»

Поставки Россией медицинского оборудования Соединенным штатам, которые Москва называет гуманитарной помощью, преследуют далеко идущие пропагандистские цели в духе политики «холодной войны», отмечают некоторые западные наблюдатели.

Прибывший в аэропорт Нью-Йорка «большой-большой самолет», как выразился Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом, по мнению некоторых западных аналитиков, является частью игры по зарабатыванию очков, которые позволили бы Москве в будущем облегчить американские санкции. Как сказал в интервью газете Вашингтон пост директор отдела исследований лондонского Общества Хенри Джексона «это пропагандистский выпад со стороны Путина», имеющий целью показать, что «в некотором смысле Россия теперь превосходит США, иначе зачем бы ей было посылать гуманитарную помощь».

Накануне Блумберг а также же отдельные зарубежные издания перепечатали официальное заявление с сайта Госдепа США, в котором в частности говорится, что страны Большой 20-ки на прошлой неделе договорились о совместной борьбе с коронавирусом. И далее: «как следствие телефонной беседы между президентами Трампом и Путиным, США договорились закупить у России медицинское оборудование, включая вентиляторы легких и другие защитные средства, которые были переданы Федеральному агентству по управлению чрезвычайными ситуациями в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди 1 апреля в полдень по местному времени».

На днях некоторые западные издания, в частности, Форин полиси и итальянская Стампа писали о том, что российскую помощь другим странам, в том числе государства НАТО, не стоит рассматривать только как проявление как альтруизма.



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