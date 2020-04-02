Татарстан ввел особый режим въезда и выезда в 14-ти городах

Это означает, что сотрудники силовых ведомств будут проверять абсолютно всех на наличие документов и справки с места работы. По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, на въездах может скопиться большое количество автомобилей и вызвать ощущение перекрытия города, однако это не так просто, проверка требует времени.

В Красноярском крае ограничено время продажи алкоголя в связи с пандемией. Подробности «Эху Москвы» рассказал главный редактор интернет-издания «Тайга.инфо» Василий Волнухин.

Ранее ограничения на продажу алкоголя ввели в Хакасии и Бурятии.

Такие меры не уменьшат употребления алкоголя, — считает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Употребление алкоголя действительно повышает риск распространения инфекции и может спровоцировать на агрессию, — сказал «Эху Москвы» старший научный сотрудник Института имени Бехтерева Олег Гончаров.

Употребление алкоголя может повысить риск распространения коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник Психоневрологического института имени Бехтерева Олег Гончаров.

«Риск заражения здесь сильно возрастает. Тем более, что подавляющее большинство не пьет в одиночестве, для этого нужна компания, что еще больше увеличивает риск заражения известным вирусом. Известно, что употребление алкоголя в больших количествах ослабляет иммунитет, что в такой ситуации совсем не к месту», — сказал он.

О.Гончаров подчеркнул, что употребление алкоголя также ослабляет контроль человека над поведением, в результате чего оно может стать более агрессивным по отношению к окружающим.

Эксперт также добавил, что многие алкоголики, уходя в запой, рассчитывают на своевременную медицинскую помощь, что в условиях пандемии может оказаться невозможным.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае ограничили время продажи алкоголя на время введенного режима повышенной готовности. Теперь его можно будет купить с 10 утра до 6 вечера. Соответствующий закон одобрило законодательное собрание Красноярского края.

Накануне депутаты получили от полиции информацию о росте на 19 процентов числа тяжких бытовых преступлений на фоне ограничительных мер. В МВД связали это со свободной продажей алкоголя. Ранее об ограничениях продажи спиртного заявили в Хакасии и Бурятии. По информации СМИ, подобной меры не исключил также мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что многие алкоголики, уходя в запой, рассчитывают на своевременную медицинскую помощь, а сейчас с этим могут быть проблемы.