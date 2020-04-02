Владимир Путин намерен сегодня вновь обратиться к россиянам

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли следующая неделя нерабочей, Дмитрий Песков ответить не смог и призвал дождаться обращения президента.
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли следующая неделя нерабочей, Дмитрий Песков ответить не смог и призвал дождаться обращения президента.
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…