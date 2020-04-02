В России за последние сутки резко выросло число инфицированных коронавирусом

После относительного затишья первого апреля, когда количество заболевших даже уменьшилось, кривая снова рванула вверх. Новых случаев зафиксировано почти в два раза больше 770 против 440. Сообщается и о шести умерших. Теперь погибших от инфекции в стране ровно 30 человек. Наибольший прирост, несмотря на меры карантина, дала Москва. В городе заболело 595 человек. Почти половина из них – люди в возрасте до сорока лет. В сравнении со столицей ситуация в других городах выглядит более обнадеживающей. 43 инфицированных в Московской области и всего 22 человека в Петербурге. Вирус продолжает расширять географию. В стране осталось только 9 регионов, в которых нет новых пациентов. Всего в стране более 3 с половиной тысяч инфицированных. За прошедший день их количество увеличилось на 27 процентов.

Более 230-ти человек вылечились, 45 из них выписаны из больниц.

Резкое увеличение количество диагностированных случаев коронавируса связано, в том числе, с тем, что стали больше тестировать, — сказал «Эху Москвы» директор Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он считает ситуацию в России в целом благоприятной.

У врача онкологического центра имени Блохина обнаружили коронавирус. В отделении, где он работает, с сегодняшнего дня приостановили прием пациентов.

Положительный диагноз на COVID-19 подтвердился накануне у сотрудника химиотерапевтического отделения №3. Его состояние оценивается как удовлетворительное, дыхательная недостаточность не наблюдается, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Там отметили, что заболевший уже неделю находился на больничном и не ходил на работу. Сейчас в онкоцентре выясняют, с кем из пациентов и коллег он контактировал. Весь персонал отделения отправили на карантин. Каждый пройдет тест на коронавирус. Уже находящихся там больных изолировали по палатам, взяли под особое наблюдение и попросили минимизировать контакты. Пока не известно, будут ли их переводить в другие больницы. Сейчас их лечением занимаются сотрудники других отделений. Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда и ограничено перемещение по клинике. Помещения дезинфицируют в усиленном режиме. В пресс-службе медучреждения заверили, что отделение лекарственных методов лечения восстановит работу в обычном режиме по истечении двухнедельного карантина, если тесты на коронавирус у сотрудников покажут отрицательный результат.

Остальные отделения онкоцентра продолжают работу в штатном режиме и принимают больных. В больнице в Сыктывкаре одного из врачей считают возможным виновником распространения инфекции. Следственный комитет сейчас проводит проверку.