Власти Липецкой области просят предприятия и организации региона о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом

На сайте областной администрации сообщается, что собранные деньги пойдут наиболее пострадавшим жителям и предприятиям, а также на ликвидацию последствий эпидемии. Ранее сбор средств на борьбу с коронавирусом был объявлен в Пермском крае, — напоминает издание «Медуза».
2020-04-02T13:33:00+03:00
2020-04-02T13:36:06+03:00
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13:33, 02 апреля 2020
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