Власти Липецкой области просят предприятия и организации региона о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом

На сайте областной администрации сообщается, что собранные деньги пойдут наиболее пострадавшим жителям и предприятиям, а также на ликвидацию последствий эпидемии. Ранее сбор средств на борьбу с коронавирусом был объявлен в Пермском крае, — напоминает издание «Медуза».