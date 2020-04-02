Правительство России выделит около 500 миллионов рублей на помощь россиянам, которые находятся за пределами страны и оказались в сложном положении, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в первую очередь деньги пойдут на оплату временного проживания на территории иностранных государств. При необходимости будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом. Кроме того, Министерству иностранных дел, Минтрансу и Росавиации поручено составить четкий график возвращения россиян на родину.