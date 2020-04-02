Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Это минимальное значение с марта 99-го года, — сообщает агентство Аргус Медиа. Доходность российской нефти 30-го и 31-го марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку оказались выше ее стоимости.

Цена Urals ниже 15-ти долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, — отмечает РБК. При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.

Министр энергетики Александр Новак ежедневно общается с президентом по вопросам нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Если я не ошибаюсь, то в последние дни встречи не было, но Новак находится с Путиным в ежедневном контакте по телефону, по нескольку раз они говорят по телефону. <...> Разумеется, это (темы для обсуждения – Э.М.) ситуация на мировых рынках нефти – это раз. Это нефтяной сектор в России. Вы знаете, что президент всегда строго спрашивает в плане поддержания цен на топливо, в том числе, и цен в рамках посевной кампании, цен на бензин на бензоколонках. Это все регулярно обсуждается между президентом и министром», — сказал он.