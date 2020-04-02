Песков: Потребности медучреждений в России в медицинском оборудовании и средствах защиты в целом обеспечиваются

Потребности медучреждений в России в медицинском оборудовании и средствах защиты в целом обеспечиваются, — об этом докладывает оперативный штаб, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя сообщения в соцсетях о том, что у врачей не всегда достаточное количество масок и других защитных средств, Песков отметил, что каждую такую новость нужно проверять. «В каких-то регионах, возможно, есть нехватка, но штаб над этим работает».

Песков также подчеркнул, что без международного взаимодействия ни одна страна не сможет эффективно бороться с коронавирусом. Так он ответил на критику в связи с отправкой в США медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Российские власти утверждали, что это гуманитарная помощь, однако Госдепартамент заявил, что США купили у России медицинскую технику.