Центр онкологии имени Блохина с сегодняшнего дня приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии

У одного из сотрудников выявлен коронавирус. Всё отделение на карантине, — сообщили РБК в пресс-службе медицинского учреждения. Подчеркивается, что с начала пандемии в онкологическом центре действуют повышенные меры безопасности.
2020-04-02T13:31:00+03:00
2020-04-02T13:34:13+03:00
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13:31, 02 апреля 2020
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