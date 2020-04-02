В Москве за последние сутки подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусом

Почти половина – люди моложе 45-ти лет, — сообщает городской оперативный штаб. Отмечается, что все пациенты и близко контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

Всего в России более 3,5 тысяч инфицированных. Умерли 30 человек.