В Москве за последние сутки подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусом

Почти половина – люди моложе 45-ти лет, — сообщает городской оперативный штаб. Отмечается, что все пациенты и близко контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением врачей.
Всего в России более 3,5 тысяч инфицированных. Умерли 30 человек.
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Почти половина – люди моложе 45-ти лет, — сообщает городской оперативный штаб. Отмечается, что все пациенты и близко контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением врачей.
Всего в России более 3,5 тысяч инфицированных. Умерли 30 человек.
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…