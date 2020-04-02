Президент Путин сегодня выступит с новым обращением к гражданам, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин работает над текстом этого обращения. Песков уточнил, что президент находится в Ново-Огарево. «Он не совсем в самоизоляции» и проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности.
2020-04-02T13:30:00+03:00
2020-04-02T13:32:29+03:00
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13:30, 02 апреля 2020
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