Президент Путин сегодня выступит с новым обращением к гражданам, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин работает над текстом этого обращения. Песков уточнил, что президент находится в Ново-Огарево. «Он не совсем в самоизоляции» и проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности.