Сотрудники правоохранительных органов в Новой Москве выясняют обстоятельства стрельбы между автомобилистами

Инцидент произошел на дороге между деревней Рассудово и поселением Новофедоровское. На месте работают оперативники. Оба участника конфликта задержаны. Других подробностей пока нет.
2020-04-02T13:06:00+03:00
2020-04-02T13:06:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2617699-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:06, 02 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…