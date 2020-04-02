Власти Петербурга отказались от проведения официальных мероприятий в день памяти жертв теракта в метро

Даже открытие памятной доски на станции «Технологический институт» пройдёт без официальных лиц.

Памятную доску на станции Технологический институт установят ночью. Уже утром те, кто окажется в подземке смогут возложить к ней цветы. Об этом Эху рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена. Также отмечается, что визиты чиновников или какая-нибудь официальная церемония открытия на данный момент не запланированы. Ранее городские власти сообщили, что массовых траурных мероприятий в городе не будет из-за пандемии коронавируса. В прошлые годы родственники жертв теракта встречались в этот день в храмах, а у станции метрополитена проходила церемония возложения цветов. Напомню, что взрыв на перегоне между станциями Сенная и Технологический институт прогремел третьего апреля 2017-го года. По версии следствия, взрывное устройство активировал террорист-смертник Акбаржон Джалилов. От взрыва погибло пятнадцать человек и сам предполагаемый террорист.

Напомним, по делу о взрыве в петербургском метро суд приговорил одиннадцать человек к срокам от девятнадцати лет до пожизненного. Сами они свою вину не признали и сообщали о пытках.