Подготовка к Параду Победы в Москве идет по плану

Как утверждают в Министерстве обороны, никаких решений об изменении даты и формата парада нет. Ранее РБК, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в Кремле и Министерстве обороны рассматривают возможность переноса парада на осень, но уже с участием зрителей.