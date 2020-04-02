Татарстан ввел особый режим въезда и выезда в 14-ти городах

Это означает, что сотрудники силовых ведомств будут проверять абсолютно всех на наличие документов и справки с места работы.

В Красноярском крае ограничено время продажи алкоголя. Теперь его можно будет купить с 10-ти утра до 6-ти вечера. Соответствующий закон одобрило местное заксобрание. Ограничение будет действовать на время введенного в крае режима повышенной готовности.

Ограничение продажи алкоголя в регионах приведет к расцвету нелегального алкогольного рынка. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев.

«Нужно отдавать себе отчет, что у нас 30 процентов алкоголя продается нелегально. Принимая такое решение, губернаторы и главы регионов просто укрепляют существующие каналы, с которыми потом бороться будет гораздо тяжелее. Они просто сформируют их в гораздо более существенные хорошо работающие системы. И это никоим образом не убавит количество алкоголя в употреблении граждан, просто будет потребляться нелегальный алкоголь, вот и все», — сказал он.

И.Косарев подчеркнул, что предпринимаемая мера также может навредить государственному бюджету.

«Официальной отрасли это навредит, нелегальной посодействует и еще и государство потеряет акциз в очень большом объеме, который ему сейчас как никогда нужен для того, чтобы бороться с пандемией. И еще, кроме этого, алкоголь, который будет продаваться, будет гораздо более худшего качества или вообще опасный для здоровья. Что еще, в свою очередь, нанесет удар по людям, которые его потребляют», — заключил он. Ранее стало известно, что в Красноярском крае ограничили время продажи алкоголя на время введенного в крае режима повышенной готовности. Теперь его можно будет купить с 10 утра до 6 вечера. Соответствующий закон одобрило законодательное собрание Красноярского края.

Накануне депутаты получили от полиции информацию о росте на 19 процентов числа тяжких бытовых преступлений на фоне ограничительных мер. В МВД связали это со свободной продажей алкоголя. Ранее об ограничениях продажи спиртного заявили в Хакасии и Бурятии. По информации СМИ, подобной меры не исключил также мэр Новосибирска Анатолий Локоть.