В Нижегородской области заработала система контроля за изоляцией граждан на основе QR-кодов

Похожий проект планировалось запустить и в Москве, но пока о его старте не сообщалось.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сегодня подписал указ о запуске системы контроля за соблюдением режима изоляции граждан. Теперь для того, чтобы покинуть жилище, людям необходимо оформить заявку с помощью интернет-сервиса под названием «Карта жителя Нижегородской области». После этого на портале будет сформирован QR-код, представляющий собой графическую метку с зашифрованной информацией, которую можно считать с помощью камеры телефона. Он будет служить подтверждением права находиться на улице. Есть и другой способ – сформировать заявку через службу 112. Никитин подчеркнул, что это требуется не всегда: например, для выгула собаки или выноса мусора никаких заявок не нужно.

Систему контроля на основе QR-кодов чиновники обещали запустить и в Москве. По данным «Коммерсанта», это должно было произойти сегодня, но пока соответствующее постановление правительства так и не было издано.

В Нижегородской области, как и в Москве, с 30 марта был введен режим изоляции. Людям разрешается покидать дома лишь в ограниченных случаях.