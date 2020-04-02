Сегодня Владимир Путин намерен вновь обратиться к россиянам

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков пока не смог ответить на вопрос, будет ли решением президента в России еще одна неделя объявлена нерабочей. Ранее к этому призывала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня источники «Коммерсанта» сообщили, что, скорее всего, такое решение будет принято. Это связано, в том числе, с ростом числа инфицированных в стране. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день это около 3,5 тысяч человек. за сутки число инфицированных выросло более чем на 770. Почти 600 из них выявлены в Москве.

Штаб по борьбе с коронавирусом докладывает президенту об обеспечении больниц медицинским оборудованием для инфицированных пациентов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», получает ли президент информацию о нехватке медоборудования в региональных клиниках.

«Штаб докладывает о том, что обеспечиваются все потребности в этом плане», — заявил пресс-секретарь.