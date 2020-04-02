Правительство выделит более 240 миллионов рублей организации «Волонтеры-медики», которая помогает пожилым людям в условиях пандемии. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. В нынешних условиях много делается для финансовой поддержки самих медиков, — говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов.