Правительство выделит более 240 миллионов рублей организации «Волонтеры-медики», которая помогает пожилым людям в условиях пандемии. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. В нынешних условиях много делается для финансовой поддержки самих медиков, — говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов.
2020-04-02T12:33:00+03:00
2020-04-02T12:34:39+03:00
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12:33, 02 апреля 2020
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