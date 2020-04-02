В Красноярском крае ограничили время продажи алкоголя в связи с пандемией коронавируса

Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор интернет-издания «Тайга.инфо» Василий Волнухин.
Красноярский край стал третьим регионом в Сибири, который ограничил продажу алкоголя, — добавил Василий Волнухин.
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Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор интернет-издания «Тайга.инфо» Василий Волнухин.
Красноярский край стал третьим регионом в Сибири, который ограничил продажу алкоголя, — добавил Василий Волнухин.
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