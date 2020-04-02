Татарстан ввел особый режим въезда и выезда в 14-ти городах

Это означает, что сотрудники силовых ведомств будут проверять абсолютно всех на наличие документов и справки с места работы. По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, на въездах может скопиться большое количество автомобилей и вызвать ощущение перекрытия города, однако это не так просто, проверка требует времени.
2020-04-02T12:31:00+03:00
2020-04-02T12:31:41+03:00
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12:31, 02 апреля 2020
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