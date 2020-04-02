Татарстан ввел особый режим въезда и выезда в 14-ти городах

Это означает, что сотрудники силовых ведомств будут проверять абсолютно всех на наличие документов и справки с места работы. По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, на въездах может скопиться большое количество автомобилей и вызвать ощущение перекрытия города, однако это не так просто, проверка требует времени.