Госдеп США сообщил о покупке у России медицинской техники для борьбы с коронавирусом

Между тем, в Кремле назвали это гуманитарной помощью.

США согласились закупить у России медицинские товары, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепа США Морган Ортагус. Она также подчеркнула, что обе страны не раз оказывали друг другу гуманитарную помощь в кризисных ситуациях и будут делать это и в будущем. Сумма сделки не называется.

Договоренность об отправке медицинских грузов была достигнута 30 апреля в результате телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Самолет из России прибыл в Нью-Йорк 1 апреля, в основном на борту были средства индивидуальной защиты. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал отправку товаров «помощью гуманитарного характера», добавив, что в будущем Москва рассчитывает на ответный жест.

США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом – в стране их насчитывается уже больше 210 тысяч человек. Свыше 4700 человек умерли.