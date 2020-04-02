Парад Победы может состояться осенью

Такой сценарий рассматривают в Кремле и Министерстве обороны, — пишет РБК. Вариант с проведением парада 9-го мая без зрителей по-прежнему рассматривается. В Кремле ранее признавали, что мероприятие, возможно, придется переносить. Решение пока не принято. На полигоне в Алабино продолжаются репетиции.