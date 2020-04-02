Парад Победы может состояться осенью

Такой сценарий рассматривают в Кремле и Министерстве обороны, — пишет РБК. Вариант с проведением парада 9-го мая без зрителей по-прежнему рассматривается. В Кремле ранее признавали, что мероприятие, возможно, придется переносить. Решение пока не принято. На полигоне в Алабино продолжаются репетиции.
2020-04-02T12:03:00+03:00
2020-04-02T12:04:09+03:00
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12:03, 02 апреля 2020
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