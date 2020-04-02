Всероссийскую перепись населения перенесут на будущий год из-за эпидемии коронавируса

С таким предложением выступил Росстат.

Основной этап переписи планировалось провести в октябре. «Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», — сообщил глава Росстата Павел Малков. По его словам, «остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей, в том числе, безопасность собираемой информации». Малков уверен, что смещение сроков не ухудшит качество и результат переписных мероприятий, а наоборот, поможет лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой «цифровой переписи России». Ее главным нововведением должно стать самостоятельное заполнение россиянами электронного переписного листа и использование переписчиками планшетов со специальным ПО. В Росстате пообещали предложить различные варианты организации и проведения переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате. Новые сроки должно определить правительство.

Ранее из-за коронавируса в некоторых регионах решили перенести на второе полугодие первый этап переписи, который должен был начаться с 1 апреля с труднодоступных районов.