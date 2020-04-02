В России за сутки выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом

Число заболевших превышает уже три с половиной тысячи человек. 30 скончались.

Число заболевших россиян растёт всё быстрее. В лидерах по-прежнему столица. Почти 600 новых случаев заражения выявили в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб, который отслеживает ситуацию с коронавирусом. В Подмосковье — 43 новых случая, в Петербурге и области больше 30ти. В общей сложности за сутки коронавирус обнаружили почти в трети регионов страны. Около половины новых заболевших моложе 45-ти лет. Впервые заболел житель Ямало-Ненецкого округа. Теперь в России осталось только девять регионов, в которых не обнаружили коронавирус. За сутки от него умерли три человека в Москве, по одной смерти зафиксировано в Подмосковье, Пермском крае и Чечне. Летальность составляет меньше процента, но окончательно этот показатель можно будет определить только после завершения вспышки, отмечает агентство ТАСС. Пик заболеваний по мнению медиков пока не пройден. За сутки выздоровели 45 человек. Общее число тех, кто избавился от коронавируса, теперь составляет 235 россиян.

Под наблюдением медиков находится больше двухсот тысяч жителей страны, сообщили в Роспотребнадзоре.