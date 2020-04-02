Медицинские товары для борьбы с коронавирусом Соединенные Штаты закупили у России, — признали в Госдепартаменте. В официальном заявлении говорится, что это аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. В Кремле ранее это называли помощью гуманитарного характера, которую с признательностью принял Дональд Трамп.
2020-04-02T11:33:00+03:00
2020-04-02T11:35:20+03:00
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11:33, 02 апреля 2020
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