Медицинские товары для борьбы с коронавирусом Соединенные Штаты закупили у России, — признали в Госдепартаменте. В официальном заявлении говорится, что это аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. В Кремле ранее это называли помощью гуманитарного характера, которую с признательностью принял Дональд Трамп.