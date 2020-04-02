Жители Москвы стали больше спать на карантине

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные сотовых операторов. Так, в МТС утверждают, что жители города не используют телефон почти на час дольше, чем в феврале. При этом москвичи стали ложиться спать на полчаса раньше, а вставать на 20 минут позже.